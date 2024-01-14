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Gündem Türkiye tek yürek... Binler, şehitlerimizi uğurladı
Gündem

Türkiye tek yürek... Binler, şehitlerimizi uğurladı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 15:57:00 - 2024-01-14 15:58:06
Türkiye tek yürek... Binler, şehitlerimizi uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 kahraman Mehmetçik, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın kuzeyindeki Türk üssüne sızmaya çalışması sonrası çıkan çatışmalarda, 9 Kahraman Mehmetçik şehit düştü. Şehitlerimizin naaşları memleketlerine uğurlanırken, bugün düzenlenen merasimlerle askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı, memleketi Aksaray'da Ulu Camii'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.


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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun Ünye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

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