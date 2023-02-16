Türkiye Tek Yürek kampanyasına Çin'den telefon! Herkes büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına Çin'den bir Çinli bile katıldı. Toplam yardım miktarı 106 milyar lirayı aştı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem ülkemizde ağır kayıplara yol açtı. Spor, sanat, iş ve siyaset dünyası Türkiye Tek Yürek kampanyasında bir araya geldi. Programı Acun Ilıcalı, Çağla Şikel, Pelin Çift, Nihat Hatipoğlu, Nazlı Çelik gibi ünlü simalar sundu.
Sanatçıların yanı sıra futbol dünyası da programa katılıp, vatandaşlardan gelen telefonu iletti. Dört büyüklerin başkanları Dursun Özbek, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, telefonlar aracılığıyla bağış topladı.
"Çin'den bir Çinli aradı"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'dan söz istemesinin ardından aldığı ilginç telefonu anlattı. Özbek, "Çok enteresan bir bağış geldi. Çin'den bir Çinli, şu anda 2 bin dolar bağış gönderiyor. İrtibat numarasını aldım. O kadar çok şeye yayıldı ki, telefonlara cevap veremiyoruz" dedi. Yaşananbu olay sosyal medyada gündeminde hayli yer etti.
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