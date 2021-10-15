Türkiye, tecrübelerini Tacikistan ile paylaşacak

Varank, Türkiye ne ise Tacikistan’ın da öyle olmasını istediklerini ve bunun için Türkiye’nin, kendi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor” dedi.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir de 117 maddelik eylem planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ancak bu konuda alınması gereken mesafe bulunduğunu söyledi.



İki ülkenin son dönemdeki ticaret ve yatırım ilişkilerinden bahseden Kabir, belirlenen hedeflere yaklaşmak için geniş çaplı iş birliğinin gerekliliğine işaret etti.

Kabir, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli tüm çabayı göstereceklerini belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının birçok konuda yol açıcı olacağını söyledi.