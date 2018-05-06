Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun çoğunluktaki Cumhuriyetçi ve azınlıktaki Demokrat üealerinin elindeki özetleri inceledi.

"RAPOR GELENE KADAR TÜRKİYE'YE BÜYÜK SİLAH SATMAYALIM"

Reuters'a göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışını engellemeyi kapsıyor.

RUSYA VE ÇİN'E KARŞI DA MADDELER VAR

2019 yılı için 717 milyar dolarlık savunma bütçesi öngören taslakta Rusya’nın silah sanayine yeni yaptırımlar, Rusya ile askeri işbirliğine yasak ve Rusya ile siber savaşa daha fazla fon ayrılması da yer alıyor.

Çin'e karşı Tayvan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ABD kurumlarında Çin şirketleri olan Huawei Technologies ve ZTE Corp'un riskli teknolojilerinin kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor. Huawei ve ZTE 'Çin Komünist Partisi'nin istihbarat aygıtlarıyla bağlantılı' diye niteleniyor.