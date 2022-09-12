Türkiye tarımı için muhteşem gelişme! Dünyanın en büyük rezervi bulundu

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Dünyadaki en büyük “Leonardit” maden rezervi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulundu.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bugün size beni çok heyecanlandıran, Türkiye’nin, hatta dünyanın seyrini değiştirebilecek bir gelişmeden ve öncesinde dünyadaki en büyük rezervin Elbistan’ımızda bulunduğu “Leonardit” madeninden bahsetmek istiyorum." diyerek, şu bilgileri paylaştı:

Leonardit, milyonlarca yıl önce toprak altında kalmış organik maddelerin doğal yollarla fosilleşmiş hali. Aslında kömürün bir önceki hali denilebilir. Yüksek oranda karbon, magnezyum, potasyum ve hümik asit mevcut.

Bu madde 2019 yılına kadar enerjide kullanılıyordu ancak çok doğru bir kararla enerji alanında satışı durduruldu. Çünkü kömürün bir önceki hali olsa da enerji düzeyi aslında kömür kadar yüksek değil ve dolayısıyla bu alanda çok da verimli değil. Ancak içerdiği zengin mineraller sayesinde mükemmel bir toprak düzenleyici.

Ne demek bu toprak düzenleyici?

Leonardit, çeşitli işlemlerden geçirilip toprağın tam da ihtiyacı olduğu şeyi veriyor ve böylece tarım arazilerinin verimliliği ciddi şekilde artıyor.

Bunun ARGE çalışmaları Konya ovasında yapıldı ve sonuç inanılmaz güzel!

Toprak çok verimli hale geldiği için hem ürün kalitesi arttı, hem erkenci ürün alınabildi, hem de bir senede ikinci hasat yapılabildi.

Elhamdulillah!

Leonardit’in dünyadaki en yüksek rezervinin Elbistan’da olması ise ayrıca çok önemli.

Öyle bir miktardan bahsediyorum ki, halihazırdaki rezervin sadece 13’te 1’i Türkiye’nin bütün tarım arazilerinde kullanılması için yetiyor!

Üstelik Leonardit gübre ihtiyacını da yarı yarıya indiriyor.

Gübre fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde, üstelik kimyasal etkilerindenden dolayı toprağa verdiği zararı da düşününce inanılmaz önemli bir gelişmeden bahsediyorum.

Elbistan, Türkiye’nin en büyük 4. tarım arazisi. Bir çok üründe Türkiye’nin, hatta dünyanın ihtiyacını karşılayan bir üretime sahip. Böyle önemli bir arazinin altında Allah’ın böyle önemli bir madde yaratması bizim için büyük nimet.

Pandemi ile tedarik zinciri akamete uğramıştı. Ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı da gıda üretim ve sevkiyatına darbe vurdu. Peşpeşe gelen sıkıntılarla Dünya çok acayip bir yere doğru giderken böyle bir gelişmenin olması gerçekten şükür sebebi.

Evet sıkıntılar çekiyoruz. Evet dünya konjönktürü çok da iç açıcı değil ama güneşin doğmaya en yakın olduğu an gecenin en karanlık olduğu zamandır derlerya, gerçekten de öyle bir durum. Ne kadar şükretsek az.