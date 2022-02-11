Türkiye Tarım Kredi Kooperatif gübre fiyatları ne kadar? Gübre fiyatları düştü mü?

“Gübre fiyatları ne kadar oldu?” sorusu, yeni yılın da gelmesiyle birlikte en sık sorulan ve araştırılan konulardan biri oldu. Tarım sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmakta olan gübre çeşitleri, kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasıyla birlikte düşmüştü. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gübre fiyatlarına ilişkin bir son dakika müjdesi daha geldi. Peki tarım kredi gübre fiyatı ne kadar?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nce, "14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır" açıklaması yapıldı.

Gübre fiyatları 2022 ne kadar?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Gübre fiyatları

DAP.18-46 gübre fiyatı: 810 TL

20.20.0 gübre fiyatı: 525 TL

ÜRE %46 gübre fiyatı: 850 TL

S.20.20.0 gübre fiyatı: 550 TL

Üre Granül fiyatı: 14.250 TL

CAN % 26 gübre fiyatı: 520 TL

20.32.0+S03 gübre fiyatı: 630 TL

15.15.15 gübre fiyatı: 540 TL

12.12.12 +50 gübre fiyatı: 550 TL

26 Nitrat gübre fiyatı: 8.500 TL

AS %21 gübre fiyatı: 540 TL

13.24.12+S03 gübre fiyatı: 610 TL

12.18.12.+Bor+Zn gübre fiyatı: 580 TL

S.15.15.15 gübre fiyatı: 560 TL

AS %33 gübre fiyatı: 830 TL

12.12.12 + 25 kg gübre fiyatı: 275 TL