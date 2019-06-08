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Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa’yı yendi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3’te 3 yapmayı başardı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:46
Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa’yı yendi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3’te 3 yapmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Pavard’ın hatasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz’ın şutunda kaleci Lloris topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


70. dakikada Mahmut Tekdemir’in kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.


74. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder’in doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla kalenin üstünden auta gitti.


86. dakikada Kenan Karaman’ın pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz’ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Damir Skomina xx, Jure Praprotnik xx, Robert Vukan xx


Türkiye: Mert Günok xxx, Mehmet Zeki xxx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Hasan Ali xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Dorukhan Toköz xxx (Abdülkadir Ömür dk. 90 ?), İrfan Can xxx (Ozan Tufan dk. 80 x), Kenan Karaman xxx, Cengiz Ünder xxx (Yusuf Yazıcı dk. 85 ?), Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Deniz Türüç


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Fransa: Hugo Lloris xx, Benjamin Pavard xx, Raphael Varane xx, Samuel Umtiti xx, Lucas Digne xx (Ferland Mendy dk. 46 x), Blaise Matuidi xx (Kingsley Coman dk. 46 x), Moussa Sissoko xx, Paul Pogba xx, Kylian Mbappe xx, Antoine Griezmann xx, Olivier Giroud x (Ben Yedder dk. 72 x)


Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele


Teknik Direktör: Didier Deschamps


Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)


Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti, Coman (Fransa)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:46
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