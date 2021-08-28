Türkiye Taliban yönetimini tanıyacak mı?

Middle East Eye'da yayınlanan bir haberde Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde Türkiye ve Katar ile anlaştığı iddia edildi.

Habere göre Türkiye ve Katar özel bir şirket aracılığıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde Taliban ile bir taslakta anlaştı.

Henüz imzaların atılmadığı anlaşmanın akıbetinin ABD'nin 31 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'ndan çekilmesinin ardından netleşeceği belirtiliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için sadece Taliban'ın değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Türkiye'nin, başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle bu konuda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Türkiye'nin, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini askeri güçlerle sağlama isteği Taliban tarafından reddedilmişti. Taliban, Afganistan'da başka devletlerin askerlerinin varlığına müsaade etmeyeceklerini açıklayarak bu proje yerine Türkiye'yi ikili projeler geliştirmeye çağırmıştı. Taliban'ın bu açıklamaları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kabil'den çekildi.

Anlaşma maddeleri

Anlaşma taslağının şu maddeleri içerdiği iddia ediliyor:

- Türkiye Taliban'ı Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanıyacak.

- Türkiye ve Katar, havalimanını bir konsorsiyumda işletecek.

- Havalimanının genel güvenliğini Taliban, Türk personelin güvenliğini ise eski Türk askerleri ve polislerinden oluşan özel bir firma sağlayacak.

Middle East Eye, Taliban sözcülerine bu konuda sorular yönelttiğini ama Taliban sözcülerinin şu aşamada konuşmaya yetkili olmadıkları cevabını verdiğini belirtti.

Kaynak: Mepa News