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Türkiye, Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı:- "Bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz"

15 Eylül 2019 Pazar 09:40
Türkiye, Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

- Saudi Aramco tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:40
  1. Aramco
  2. Suudi Arabistan

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