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Ekonomi Türkiye, Suudi Arabistan'da büyümeye devam ediyor! TMB raporu: 511 milyar doları aştı diyerek duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Suudi Arabistan'da büyümeye devam ediyor! TMB raporu: 511 milyar doları aştı diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:35:00 - 2024-07-23 15:38:31
Türkiye, Suudi Arabistan'da büyümeye devam ediyor! TMB raporu: 511 milyar doları aştı diyerek duyurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci ekonomiye olumlu yansıyor. Bu kez ihracatta yaşanan artış yaşanırken Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayımlanan son rapora göre sektörün 137 ülkede üstlendiği 12 bin 207 projeyi kapsayan uluslararası portföyünün toplam büyüklüğünün 511 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayımlanan son rapora göre, Türk inşaat sektörü yılın ilk yarısında yurt dışında büyümesini sürdürdü. Raporda, sektörün 137 ülkede üstlendiği 12 bin 207 projeyi kapsayan uluslararası portföyünün toplam büyüklüğünün 511 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise Türk müteahhitlik firmalarının Kalkınma Yolu Projesi gibi büyük ölçekli projelere odaklandığı vurgulanıyor. Bu projenin en az 15 milyar dolarlık bir hacme sahip olacağı tahmin ediliyor ve Türk firmaların oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından yaklaşık 4 yıl içinde tamamlanabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Irak'ın, yıllık en az 5 milyar dolarlık proje üstlenilebilecek bir pazar olarak öne çıktığına da değinilen raporda, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yoğunlaştığı ve Türk müteahhitlik firmaları ile Suudi kamu idareleri arasında iş birliği etkinliklerinin devam etmesinin planlandığı aktarılıyor.

Raporda sektörün, yılın ilk yarısında yurt dışında en çok iş üstlendiği ülkeler sıralamasında Gabon'un 1,2 milyar dolarlık proje hacmiyle öne çıktığı belirtiliyor. Onu sırasıyla 1 milyar dolarla Polonya ve 975 milyon dolarla Kazakistan'ın izlediği ifade ediliyor.

İnşaat sektörünün iç piyasada mavi yakalı çalışan sorununu çözmek için yurt dışından eleman getirme yollarını araştırdığına dikkat çekilen raporda, sektörün genel ekonomiye kıyasla yüzde 11,1 büyüme kaydettiği ve istihdamdaki payının yüzde 6,6 olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
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