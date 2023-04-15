Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'deki girişimleri için duyuru yaptı! 'İlişkilerinin iyileşmesi' açıklaması
Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'deki girişimlerini memnuniyetle karşıladı: Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi sonrasında, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de ateşkesi kalıcı kılmak amacıyla Sana'da ahiren gerçekleştirdikleri girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı. Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye ile enerji protokolünü görüştü. Görüşmeleri yürütecek Enerji Bakanı ve yardımcısına yetki verilmişti.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de ateşkesi kalıcı kılmak amacıyla son günlerde Sana'da gerçekleştirdiği girişimlerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi sonrasında, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de ateşkesi kalıcı kılmak amacıyla Sana'da ahiren gerçekleştirdikleri girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.
Yemenli tarafların, bu sürece tam destek vermeye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesisine odaklanmaya davet edildiği açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeye devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.