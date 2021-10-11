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Gündem Türkiye Suriye'ye yeni harekat yapacak mı?
Gündem

Türkiye Suriye'ye yeni harekat yapacak mı?

Türkiye Suriye son durum | Milyonlar, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik bir girişimde bulunup bulunmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 21:39:00 -
Türkiye Suriye'ye yeni harekat yapacak mı?

Uzun zamandı beklenen kabine toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Türkiye Suriye'ye yeni harekat yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” dedi.

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