Türkiye, Suriye’deki güçlerini İdlib’e topluyor
Esed ve Rusya’nın son dönemde İdlib’e yönelik saldırılarının yeniden başlaması sonrası Türkiye, bölgeye yaptığı sevkiyatların yanı sıra yeni bir hamle daha yaptı.
Mehmet Aydın
Yerel kaynaklara göre Türkiye; İdlib, Hama ve Halep kırsalındaki bölgelere kurduğu gözlem noktalarından, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerde kalanları İdlib’e taşımaya başladı. İlk olarak da Hama ili kuzeyinde bulunan Morek yerleşimindeki 9 numaralı TSK gözlem noktasının tahliyesine başlandı. İdlib’te muhaliflerin bulunduğu yerlerde 4 gözlem noktası bulunan Türkiye, diğer gözlem noktalarını da taşıyacak bölgeye bir kalkan güç oluşturacak. Türkiye’nin bölgedeki askeri noktalarının sayısı 69’a yükseldi.