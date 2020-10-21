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Dünya Türkiye, Suriye’deki güçlerini İdlib’e topluyor
Dünya

Türkiye, Suriye’deki güçlerini İdlib’e topluyor

Esed ve Rusya’nın son dönemde İdlib’e yönelik saldırılarının yeniden başlaması sonrası Türkiye, bölgeye yaptığı sevkiyatların yanı sıra yeni bir hamle daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:04:00 -
Türkiye, Suriye’deki güçlerini İdlib’e topluyor

 Mehmet Aydın 

Yerel kaynaklara göre Türkiye; İdlib, Hama ve Halep kırsalındaki bölgelere kurduğu gözlem noktalarından, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerde kalanları İdlib’e taşımaya başladı. İlk olarak da Hama ili kuzeyinde bulunan Morek yerleşimindeki 9 numaralı TSK gözlem noktasının tahliyesine başlandı. İdlib’te muhaliflerin bulunduğu yerlerde 4 gözlem noktası bulunan Türkiye, diğer gözlem noktalarını da taşıyacak bölgeye bir kalkan güç oluşturacak. Türkiye’nin bölgedeki askeri noktalarının sayısı 69’a yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
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