Türkiye-Suriye yakınlaşması ile ilgili flaş detay! Böyle duyurdu

Türkiye-Suriye yakınlaşmasının, ABD'nin Suriye'den çıkarılmasının başlangıcı olacağına işaret eden Kurtuluş Tayiz, "ABD'nin, Türkiye-Suriye yakınlaşmasından korkmasının sebebi budur. Yıllardır kurmakla meşgul oldukları 'PKK devleti' için çanlar çalmaya başlamıştır. 2023'te Erdoğan'ı durduramaz ve altılı masayı iktidara getiremezlerse ABD'nin bölgede barınma ihtimali kalmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli yanlarından biri de budur" dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD yönetimi, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını doğru bulmadıklarını ve Şam rejimiyle ilişkilerin düzeltilmesini desteklemediklerini açıkladı.

Suriye'nin kanlı bir iç savaşa sürüklenmesinin aslında başaktörü ABD'dir. Bu kanlı savaşı gerekçe göstererek Suriye'yi işgal etmiştir.

ABD ve koalisyon ortakları, dünyanın gözleri önünde işgal ettikleri Suriye'yi ameliyat masasına yatırarak "ikinci İsrail"i kurmaya koyulmuşlardır.

Suriye'nin kuzeyinde şekillenmeye başlayan PKK devletinin hamisi ABD ve koalisyon güçleridir. Şam yönetimini adeta esir alarak, buna göz yumar hale sokmuşlardır.

Türkiye'yi kendisine yönelik bir tehdit olarak algılayan Şam yönetimi de terör örgütü PKK/YPG'yi, Ankara'ya karşı elinde bir koz olarak tutma yolunu seçmiştir.

Bu durum ne Şam yönetiminin ne Ankara'nın işine yaramaktadır. ABD'den başka kimsenin işine gelmemektedir.

Bu statükoyu kırmanın zamanı çoktan gelip geçmektedir. ABD'nin bölgedeki projelerini tarihin çöplüğüne atmanın zamanı gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şam ile temas konusunda yöneltilen soruya "liderler olarak bakanlarımızdan sonra görüşeceğiz" diyerek net bir cevap vermiştir. Bu açıklama, 2011'de sonra Suriye'de başlayan ve bölgeye yayılan kaos döneminin kapanacağı anlamına geliyor.

Türkiye-Suriye yakınlaşması, ABD'nin Suriye'den çıkarılmasının başlangıcı olacaktır. ABD'nin, Türkiye-Suriye yakınlaşmasından korkmasının sebebi budur. Yıllardır kurmakla meşgul oldukları "PKK devleti" için çanlar çalmaya başlamıştır. 2023'te Erdoğan'ı durduramaz ve altılı masayı iktidara getiremezlerse ABD'nin bölgede barınma ihtimali kalmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli yanlarından biri de budur."