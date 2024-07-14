Türkiye-Suriye görüşmesinin adresi belli oldu

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin toplantı tarihinin Washington'dan Bağdat'a döndükten sonra belirleneceğini söyledi.

Hüseyin, Irak'ın 'Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını' ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşmelerde arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını belirterek attıkları adımlarda, -özellikle de bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili olanlarda- dost ve müttefiklerine danıştıklarını vurguladı.

Hüseyin açıklamasında ayrıca, arabuluculuk konusunda başarıya ulaşılmasının 'iki tarafın önemli sonuçlara ulaşması ve sorunları askeri çözümlerle değil barışçıl yollarla ve müzakerelerle çözmesi halinde Irak üzerinde olumlu bir etki yaratacağını' da sözlerine ekledi.

'Talimat verdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti:

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"Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız."