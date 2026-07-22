İstanbul'un sülünleri doğaya salındı! Kene ve kokarcayla mücadele edecekler
İstanbul'da Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda üretilip özenle büyütülerek doğal yaşama hazırlanan yüzlerce sülün, hem türün popülasyonunu desteklemek hem de kene ve kahverengi kokarcayla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Büyükada'da doğaya salındı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sülünlerin keneyle mücadelede etkisi var, kokarcayla mücadeleye etkisi var. Bunun yanında çekirgelerle mücadeleye de bir faydası var. Ekolojik dengede sülünlerden çok beklentimiz var" dedi.