İstanbul'un sülünleri doğaya salındı! Kene ve kokarcayla mücadele edecekler

"İSTANBUL'UMUZDA ZAMAN ZAMAN KENE VAKALARI OLABİLİYOR AMA BUNLAR O KENELERDEN DEĞİL" Sülünlerin keneyle doğal mücadelede büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Gül, İstanbul'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmediğini söyledi. Gül, bu hastalığa sebep olan kene türlerinin daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde olduğunu belirterek, "İstanbul'umuzda zaman zaman kene vakaları olabiliyor ama bunlar o kenelerden değil. Daha ortalama, hayvanlardan bulaşan kenelerden. Sülünlerin keneyle mücadelede etkisi var, kokarcayla mücadeleye etkisi var. Bunun yanında çekirgelerle mücadeleye de bir faydası var. Ekolojik dengede sülünlerden çok beklentimiz var. İnşallah onlar da görevini hakkıyla yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.