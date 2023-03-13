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Gündem Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci konulu Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının 15-16 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 15:31:00 -
Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart tarihlerinde Ankara-Şam normalleşme süreci kapsamında Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’ın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya gelecek.

Toplantı ilk kez 4'lü formatta, İran'ın da katılımı ile gerçekleşmiş olacak.

Daha önce Rusya, Türkiye ve Suriye'nin Milli Savunma bakanları ve İstihbarat Başkanları Rusya'da bir araya gelmişti.

Yeni haftada gerçekleştirilecek görüşme ile Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının takviminin belirlenmesi bekleniyor.
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