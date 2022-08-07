Türkiye su ürünleri zenginliğini dünyaya ihraç ediyor

Su ürünleri üretiminin geçen yıl 799 bin 851 ton olarak gerçekleştiğini belirten Kirişci, “Bu üretimin 471 bin 686 tonu yetiştiricilikten geriye kalan 328 bin 165 tonu ise avcılıktan sağlanmıştır. Toplam su ürünleri üretiminde avcılığın payı yüzde 41 iken, yetiştiriciliğin payı ise yüzde 59 olmuştur” dedi. Kirişci, 2001’de ise gerçekleştirilen 594 bin 977 ton toplam su ürünleri üretiminin 527 bin 733 tonunun avcılıktan, 67 bin 244 tonunun yetiştiricilikten sağlandığı bilgisini paylaştı.

Yeni hedef: 1.5 milyar $

Sektördeki üretim ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatında da önemli artışlar görüldüğüne dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu: “2001’de 54 milyon 487 bin 312 dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara yükselmiştir. 2023 ihracat hedefimiz olan 1 milyar dolara 4 yıl önce 2019 yılında ulaşılmıştır. Yeni 2023 hedefi, 1.5 milyar dolar olarak güncellenmiştir. Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir.”

Yüzde 95’i dondurulmuş ürün

Geçen yıl ihraç edilen su ürünlerinin parasal değer olarak yüzde 95’inin taze, soğutulmuş, dondurulmuş, konserve edilmiş balık ve türevlerinden oluşurken yüzde 5’inin karides, ıstakoz, kalamar, midye gibi kabuklu, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakçalardan oluştuğu bilgisini veren Kirişci, şunları kaydetti: ​​​​​​​“2021’de gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 151 kalem balık ve balık türevleri, 60 kalem balıklar dışında kalan su ürünleri olmak üzere toplam 211 kalem su ürünü ihracatı yapılmıştır. 2001 yılında ise gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 168 su ürünü ihraç edilmişti. Bu ürünlerin 125’i balık ve balık türevlerinden, 43’ü balıklar dışında kalan su ürünlerinden oluşmuştu.”