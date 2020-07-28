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Aktüel

Türkiye-Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:08:41 -
Türkiye-Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti

TBMM (AA) - Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Büyükelçi Hassen'i Meclisteki makamında ağırlayan Çamlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin dostluk grubu olarak daha önceki sıcak temaslarını engellediğini, Muhammed Rizvi Hassen'i bugün Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Muhammed Rizvi Hassen ise salgın döneminde Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını, bunun kısa sürede karşılanmasından dolayı da büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Ziyaretin, teşekkür mahiyetinde gerçekleştiğini ifade eden Hassen, "Kovid-19 sürecinden Türkiye de etkilendi. Umarız bu dönemi kısa sürede atlatır ve ilişkilerimize kaldığımız yerden devam edebiliriz." dedi.

Görüşme basına kapalı devam etti.


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