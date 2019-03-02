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"Türkiye, sporcular için çok iyi imkanlar sunuyor"

Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, gerek yarışma ve antrenman alanları gerekse organizasyon anlamında yabancı katılımcılardan tam not aldı - Rus sporcu Sayana Tsyrempilova:- "İnsanlar gerçekten çok iyi, imkanlar harika. Türkiye sporcular için gerçekten çok iyi bir yer" - İtalyan okçu Marco Morello:- "Okçuluk için çok güzel bir mekan. Burada birçok imkana sahibiz. Havalimanından otele gidişimizden, buradaki organizasyona kadar her şey gayet iyiydi"- Ukraynalı sporcu Polina Rodionova:- "Türkiye'yi zaten çok seviyorum çünkü sporculara sağlanan imkanlar çok iyi ve okçuluk sporu için her şey düşünülmüş"

02 Mart 2019 Cumartesi 12:02
"Türkiye, sporcular için çok iyi imkanlar sunuyor"

SAMSUN (AA) - MUHAMMET NUSRET ALTUN - Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, gerek yarışma ve antrenman alanları gerekse organizasyon anlamında yabancı katılımcıların beğenisini kazandı.

Şampiyonada ülkesi Rusya adına yarışan Sayana Tsyrempilova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun çok üst düzeyde olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ilk defa gelmediğini belirten Tsyrempilova, "Kupa ve şampiyonalar için buraya geliyoruz. İnsanlar gerçekten çok iyi, imkanlar harika. Türkiye sporcular için gerçekten çok iyi bir yer." ifadesini kullandı.

Samsun'da devam eden şampiyonada Kadınlar Klasik Yay Takımı'nda altın madalya kazanan Rus sporcu, Türk insanını sıcakkanlı ve yardımsever olarak tanımladı.


- Morello: "Çok iyi organize edilmiş bir şampiyonada mücadele ediyoruz"


İtalyan okçu Marco Morello ise şampiyonanın gerçekleştirildiği İlkadım Okçuluk Salonu'na övgüde bulundu.

Morello, çok iyi organize edilmiş bir şampiyonada ve çok güzel bir salonda mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Türk Okçuluk Milli Takımı'nın da antrenman için burayı kullandığını biliyorum. Okçuluk için çok güzel bir mekan. Burada birçok imkana sahibiz. Havalimanından otele gidişimizden, buradaki organizasyona kadar her şey gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Okçuluk sporunun olmadığı bir hayat düşünemeyeceğine işaret eden Morello, "Okçuluğa 2004 yılında henüz ilkokulda başladım. 2009 yılında minikler milli takıma girdim ve 2013 yılında ikinci takıma yükseldim. Şimdi İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir takımdayım. Yani okçuluk benim işim ve hayatım, onsuz bir hayat düşünemiyorum." dedi.


- Rodionova: "Türkiye'de okçuluk sporu için her şey düşünülmüş"


Ukrayna Milli Takımı sporcularından Polina Rodionova da milli takım olarak her yıl kamp yapmak ve organizasyonlara katılmak için Türkiye'ye geldiklerini aktardı.

Türkiye'de sporculara sağlanan imkanlardan oldukça memnun olduğuna dikkati çeken Rodionova, şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen şampiyonalara katılıyoruz. Ankara'da 2016'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na da katılmıştık. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası için Samsun'dayız. Samsun'a ilk kez geldim ve gerçekten çok beğendim. Türkiye'yi zaten çok seviyorum çünkü sporculara sağlanan imkanlar çok iyi ve okçuluk sporu için her şey düşünülmüş."

Şampiyonada Ukrayna Kadınlar Klasik Yay Takımı ile bronz madalya kazanan Rodionova, Türk yemeklerini de çok sevdiğini dile getirdi.

Ukraynalı sporcu, "Türk yemeklerini seviyorum, büyük çeşitlilik var, birçok sebze yemeği, meyve ve lezzetli et yemekleri var. Bu konuda çok fazla seçenek olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Rodionova, takım olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarını, hedeflerinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:02
  1. Ankara
  2. Antalya
  3. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  4. Marco Morello
  5. Polina Rodionova
  6. Samsun
  7. Sayana Tsyrempilova
  8. Ukrayna Milli Takımı

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