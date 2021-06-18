Türkiye son 50 yılın en sıcak mevsimini yaşıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bundan sonra her yılın bir sonraki yıldan daha sıcak geçeceğini belirterek, “Kuraklıkla birlikte hayatımıza korona virüs gibi salgınlar girecek” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan Türkiye'de 2021 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak yılı yaşanıyor. Dünya gündeminde son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık ilk sıralarda yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2021 yılı Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

“Dünya her yıl gittikçe daha fazla ısınıyor”

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın bugüne özgü olmadığını binlerce yıl öncede yaşandığını anımsattı. Ancak o dönemde dünya sıcak dönemi yaşadıktan sonra arkasında soğuk bir dönem yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “50 yılda, 100 yılda bu tarz ekstremleri görüyoruz. Ancak bugün yaşadığımız durum geçmişten farklıdır. Artık dünya her yıl gittikçe daha fazla ısınıyor ve bu ısınmanın sonucunda küresel iklimde çok ciddi bir değişiklik meydana geliyor” diye konuştu.