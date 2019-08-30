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Türkiye sınırında sıcak anlar! Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi

Rus özel kuvvetleri, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib'in güneyine sızma girişiminde bulundu. Daha önce eli kanlı Beşşar Esed rejimi ordusuna destek biçiminde sızma harekatlarına katılan kuvvetler, bu kez operasyonu tümüyle kendileri gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:47
Türkiye sınırında sıcak anlar! Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, yaptığı açıklamada, Rus özel kuvvetlerinin dün gece İdlib'in güneyinde sızma harekatı düzenlediğini söyledi.

Sözcüye göre, Rus güçleri kısa süre önce rejimin kontrolüne giren Han Şeyhun ilçesinin batısındaki Kassabiyye bölgesinden sızmaya çalıştı.

Daha önce rejimin Hama kırsalındaki Tel Dem ve Hakura'ya yönelik sızma operasyonlarında yer alan Rus özel kuvvetleri, dün geceki harekatı tümüyle kendileri düzenledi.

Rus güçleri, ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor.

Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Raşit, "Bu tür ilerleme yalnızca operasyon Rus güçlerince düzenlendiğinde görülüyor" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, girişimin ardından geri çekildi.

Rusya'nın İdlib'de kara savaşına müdahalesi

Ekim 2015'ten bu yana müttefiki Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya, son dönemde rejimin kara savaşına da müdahil oluyor.

Bu durum, kapsamlı ve açık şekilde ilk defa İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gün yüzüne çıktı.

Rus özel kuvvetlerinin yanı sıra güvenlik şirketlerinin paralı askerleri de askeri muhaliflerce cephelerde sıkça görülüyor.

Söz konusu kuvvetler, rejimin kontrolüne giren Kefrenbude ilçesi, Habit beldesi ve Mellah Tepesi bölgelerinde aktif halde kara savaşına dahil oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 20 Ağustos'taki açıklamasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerinin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini dile getirmişti.

İdlib'deki askeri muhaliflerin çatı kuruluşu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa da 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "(Hama'nın kuzey kırsalındaki son çatışmalarda) Bu defa farklı ve kapsamlı şekilde Rusya'ya ait piyade birliklerinin rejim güçleriyle ön saflarda çatıştığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:47
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Ulusal Kurtuluş Cephesi
  3. Nasır Ordusu
  4. Muhammed Raşit
  5. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  6. Sergey Lavrov

YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 49 dk önce
    Ne oldu akit.Hani rusya kardeşti.Bence kamera önünde milletimiz kandırılıyor ama arka planda israilin bop projesi destekleniyor
  • timurtaş uçartimurtaş uçar58 dk önce
    kafir rusyarabbim tez zamanda helak eylesin

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