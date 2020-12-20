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Teknoloji Türkiye sınıf atladı! 16 ülkeye 60 bin adet gönderdi
Teknoloji

Türkiye sınıf atladı! 16 ülkeye 60 bin adet gönderdi

Türkiye COVİD-19 tedavisinde kritik öneme sahip solunum cihazında kısa sürede yerli üretimde sınıf atladı. 14 gün gibi kısa sürede üretim aşamasına getirilen solunum cihazları 16 ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 60 bin cihaz hibe ya da ihraç edildi. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince geliştirilen cihazlar, ‘Made in Türkiye’ etiketiyle dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 08:05:00 - 2020-12-20 08:07:08
Türkiye sınıf atladı! 16 ülkeye 60 bin adet gönderdi

Türkiye, Kovid-19 sürecinde geliştirdiği milli solunum cihazını 16 ülkeye ihraç etti. Yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliği sebebi ile yatan hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsuru olan solunum cihazı Sağlık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının girişimleriyle 14 gün gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmişti.

Dünyanın dört tarafına

Türkiye’deki kamu ve üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı- sıra ‘Made in Türkiye’ etiketli bu cihazlar, dünyanın dört bir yanındaki 16 ülkeye Kovid-19 ile mücadele kapsamında hibe ya da ihraç edildi. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Ekvador, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C, Kolombiya, Libya, Lübnan, Nijer, Nijerya, Romanya, Somali bulunuyor. Nisanda ilk tanıtımı sonrasında hızla üretime geçirilen cihazlardan 60 binden fazlasının ihracı gerçekleşti.

Yaşamsal önemde

Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakımlar ünitelerinde solunum yetmezliği sebebi ile yatan hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsuru.

Biyovent, Aselsan, Baykar ve Arçelik

Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince salgın döneminde geliştirilen yerli solunum cihazı 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde seri üretimine geçmişti. Yerli solunum cihazında ilk teslimat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle 20 Nisan’da yapılmıştı. Yerli ve milli solunum cihazlarında 20 tanesi, mayıs ayında tanesi 17 bin 500 dolardan Litvanya’ya satılmıştı. (Yeni Şafak)

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