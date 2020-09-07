Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusuna yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunun müjdesini vermişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları da paylaşarak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısıyla hayata geçirildiğini belirten Bakan Dönmez, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusuna Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesini yaptığını, ülkemizin kaderini değiştiren keşfin emin ellerde çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'de kefettiği gaz rezervi tüm dünya basını tarafından konuşulmuştu. Bakan Dönmez bölgeden yeni keşiflerin de gelebileceği müjdesini vermişti.