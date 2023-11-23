Türkiye Sigorta’dan öğretmenlere özel indirim!

Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Türkiye Sigorta, hayatın her alanında paydaşlarının yanında olmaya ve hayata değer katmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel düzenlediği “Eğitim Neferlerine Minnet” kampanyasına Türkiye Sigorta da katıldı. Ülkemizin en büyük mirası çocuklarımızı yetiştiren, emek veren öğretmenlerimizi unutmayan Türkiye Sigorta, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere özel indirim kampanyası başlattı.

Kampanya dahilinde öğretmenler, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Kapsamlı Acil Sağlık Sigortası’nda yüzde 10 indirimden yararlanabilecek. Ayrıca, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası’nda da öğretmenler için yüzde 20 indirim uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm öğretmenleri kapsayacak kampanya, 15 Aralık 2023’e kadar geçerli olacak. Öğretmenler, Türkiye Sigorta acenteleri veya anlaşmalı banka şubeleri ile iletişime geçerek ürünler hakkında detaylı bilgi edinebilecek ve ürünleri satın alabilecekler.

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