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Ekonomi Türkiye Sigorta’dan anlamlı hamle
Ekonomi

Türkiye Sigorta’dan anlamlı hamle

Türkiye Sigorta, bir yıl boyunca Ampute Milli Futbol Takımı’nın sponsoru oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:39:00 -
Türkiye Sigorta’dan anlamlı hamle

İSMAİL ÇOBAN

Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, anlamlı bir adım atıklarını kaydetti. Türkiye Sigorta’nın 6 şirketin bir araya gelmesiyle hayat bulduğunu ifade eden Türkmen, şunları dile getirdi: “Dünya üzerinde 6 şirketin birleşmesi örneği yoktu. Zor koşullara rağmen kısa sürede bunu başarabildik. Biz vizyonumuzda gücümüzü iyilik için kullanma ifadesini getiriyoruz. Bir olma ve birlik olma ifadelerini geçiyoruz. Ampute Milli Takımı’nın Türk halkına yaşattığı bu birlik olma duygusu bizim vizyon ve hayat felsefemizle de uyuşuyor. O yüzden takım bizim için çok farklı bir öneme sahip.” Türkmen, Ampute Milli Takım sporcularına ise “Sizin destekçiniz olmak ve sizinle yürüyebilmek bizim için çok kıymetli. Önümüzde bir Dünya Kupası var. İnşallah bu kupayı bize armağan edeceğinize inanıyoruz. Yenseniz de yenilseniz de biz sizinle yürümek istiyoruz” diye seslendi.

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