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Dünya Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar
Dünya

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar

Yeniakit Publisher
2024-04-26 17:48:00 -
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar

Sigorta ve hayat emeklilik sektörünün öncü şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplamda 6 milyar TL net kar açıkladı.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, piyasa beklentisi üzerinde karlılık açıklayarak kuvvetli bilanço yapısını devam ettiriyor. Mart ayı sonunda 3.527 milyar TL net kar açıklayan Türkiye Sigorta, net karını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6.5 katına çıkarırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk çeyrekte 2.442 milyar TL net kar elde ederek çeyrek bazında rekorunu kırdı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 108 artışla 31.1 Milyar TL prim üretti, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam etti.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansı ile beraber güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımayı yılın geri kalanında da önceliklendirmeye devam edecektir.

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