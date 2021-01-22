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Ekonomi Türkiye Sigorta, Türkiye’nin enerjisine güvence sunuyor
Ekonomi

Türkiye Sigorta, Türkiye’nin enerjisine güvence sunuyor

Enerjide milli bağımsızlığın, hem yenilenebilir enerji hem de geleneksel enerji kaynaklarındaki yatırımlar ile mümkün olacağına inanan Türkiye Sigorta bu yöndeki yatırımlara teminat sağlayarak, Türkiye’nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:54:00 -
Türkiye Sigorta, Türkiye’nin enerjisine güvence sunuyor

Enerji sigortaları alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşturduğu enerji sigortaları birimi ile nitelikli hizmet sunan ve Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusuna ilk poliçesini yapan Türkiye Sigorta geçen yıl sonu itibarıyla 10 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortaladı ve yüzde 20 pazar payına ulaştı.  

Yenilebilir enerji proje ve yatırımlarında sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Türkiye Sigorta; son yıllarda hızla artan yenilenebilir enerji yatırımlarının sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerine teminat sunarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Türkiye Sigorta, enerji/inşaat sigortaları ile inşaat/montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, operasyon dönemlerinde oluşabilecek risklere de teminat sağlıyor. 

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