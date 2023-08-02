Türkiye Sigorta, dijital ortamdaki risklere karşı KOBİ'lerin verilerini koruyor

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme ile internette her an daha fazla iz bırakılırken, kötü amaçlı siber ataklar da artıyor. Bu durum, bireyler kadar kurumları da etkiliyor. Siber riskler, maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getiriyor. Türkiye Sigorta, bu alandaki temel risklere karşı "Siber Riskler Güvende Sigortası"nı KOBİ ’lerin hizmetine sunuyor.

"Siber Riskler Güvende Sigortası", bir siber saldırı durumunda öncelikle anında destek sağlayarak olaya müdahale masraflarını, ardından ortaya çıkabilecek verilerin tekrar yerine konulması ve/veya onarım masraflarını, iş durmasından kaynaklanan gelir kayıplarını ve siber suçlar nedeniyle oluşabilecek mali zararları kapsıyor.

Olaya müdahale masrafları ile birlikte kriz yönetimi gibi beklenmedik anlarda masraf kalemi oluşturabilecek hizmetler de teminat altında oluyor.

Böylece müşteriler, iş ortakları ve yatırımcılar için işletme itibarı ve güveni korunurken, finansal olarak da güven sağlanıyor.

Kurumsal ürün için teminat geçerlilik şartlarında sigortalılar, dijital operasyonlarının gerektirdiği biçimde "Anti-Virüs-Virüs Koruma Programı", "Firewall-Güvenlik Duvarı", "Back-Up-Yedekleme" güvenlik önlemlerini almak ve tavsiye edilen aralıklarla güncellemelerini ve kontrollerini yapmakla yükümlü oluyor.

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