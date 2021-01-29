Türkiye Sigorta 2020’yi lider kapattı

Türkiye Sigorta; prim üretimini 2019 yılına göre 2020 yılında hayat dışı alanda yüzde 24,04; hayat branşında da yüzde 11,94 oranında büyütme başarısı gösterdi.

Sektörün zirvesinde yer aldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanan 2020 yılı 12 aylık sektör istatistikleri sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta 60 şirketin faaliyet gösterdiği Türk sigorta sektöründe hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira ve yüzde 13,04 oranında pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira ve yüzde 27,67 oranındaki pazar payı ile sektörün zirvesinde yer aldı.

2021’de büyük işlere imza atacak

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli, “Gücünü adından alan, Eylül 2020’de sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılan lansmanla yolculuğuna başlayan şirketimizin sektör liderliği her geçen gün güçlenerek pekişirken, 2021’de Türkiye’nin yarınları için daha büyük işlere imza atmak üzere bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.