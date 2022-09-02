Türkiye, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardımlarını sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemeleri taşıyan 10'uncu uçağın ulaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemeleri taşıyan 10'uncu uçağın ulaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketlerinde zarar gören Pakistan'a insani yardım ulaştırmaya devam edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağın da Pakistan’a ulaştığı kaydedildi. (İLKHA)