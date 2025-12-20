Türkiye şeker hastalığında Avrupa’da ilk sıraya yükseldi

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) yayımladığı 2025 yılı 11. Diyabet (Şeker hastalığı) Atlası, Türkiye’nin diyabetle mücadelede Avrupa’nın en kritik ülkesi konumuna geldiğini ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye’de 20-79 yaş aralığındaki her 6 yetişkinden biri diyabet hastası ve yüzde 16’lık oranla Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Küresel ölçekte ise diyabetli birey sayısı 643 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’de diyabetli bir kişinin yıllık ortalama sağlık harcaması 3 bin 19 dolar olarak hesaplanırken, toplam ekonomik yükün 29 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Bu rakamlar, diyabetin yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik tehdit olduğunu gözler önüne seriyor. Raporda, diyabetin hızla yayılmasının başlıca nedenleri arasında fiziksel aktivite eksikliği ve hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, obezite oranlarındaki artış, nüfusun yaşlanması ve hızlı kentleşme yer aldı. Ayrıca genetik yatkınlık ve sosyoekonomik eşitsizliklerin de hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Uzmanlar, diyabetle mücadelede erken teşhis, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve koruyucu sağlık politikalarının önemine dikkat çekerken, alınacak önlemlerin hem toplum sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından kritik olduğuna işaret ediyor.