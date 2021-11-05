Türkiye şehitlerini anıyor
Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı şehitlerini andı.
Yeni Akit ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye tarihindeki şehitleri anmak ve hatırlatmak amacıyla düzenlenen “Türkiye Şehitlerini anıyor” etkinliği düzenledi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullanarak birde şehitler adına hazırlanmış bir video paylaşıldı.