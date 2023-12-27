Türkiye şehitlerine ağlarken konser verdiler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Aralık tarihinde yapılacağı duyurulan ve daha sonra 26 Aralık tarihine ertelen Leman Sam konseri, Türkiye 12 şehidine ağlarken yapıldı. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ndeki konsere tepkiler büyüyor.

"KINIYORUZ"

Dün akşam gerçekleşen konsere tepki gösteren Bağımsız Türkiye Partisi (BPT) Lüleburgaz İlçe Başkanı Ayhan Demirelli, "BTP İlçe Başkanı olarak vatandaşlarımızın bizi yoğun şekilde aramasına maruz kaldık. Konserin gerçekleşmiş olması ile ilgili tepkiler vardı. 12 şehidimizin üzerine ülke genelinde çok sayıda etkinlik iptal edildi. Zaten Lüleburgaz Belediyesi de etkinliklerin iptal edildiğine dair açıklama yapmıştı. Maalesef bu gece burada konser gerçekleşti. Lüleburgaz Belediyesi kendilerinin düzenlemediğini ifade etse de 15 Aralık'taki Leman Sam konserini iptal edilmiş ve ileri tarihe ertelenmişti. Bu şartlar altında yapılan etkinliği esefle kınıyoruz. Burada olmamızın tek nedeni Lüleburgaz halkının konuyla alakalı tepkisinin olması. Biz de görmeye geldik ve konserin gerçekleştiğini gördük" dedi.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait salonda yapıldığını, bahaneler üretildiği vurgulayan Demirelli, "Kendilerinde bahaneler üretiyorlar, kesinlikle belediyenin üstlenmediği konusunda. Fakat bu salonda yapılması zaten sorun. İptal edilmesi gerekiyordu. Burada olmaması gerekiyordu. Hangi firma ya da organizasyon şirketi ise bunu başka bir yerde yapabilirdi. Bu tesislerde olması tamamen yanlıştır. Bu sebeple ben BTP İlçe Başkanı olarak ve Lüleburgaz'da yaşayan bir vatandaş olarak gelen tepkiler üzerine buraya geldik ve esefle kınıyoruz" dedi.

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