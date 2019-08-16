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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı'ndan sert tepki: Açılımı dillendirmek bile ihanettir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, 'yeniden açılım' söylemlerine tepki göstererek şöyle konuştu: "Devletimiz terör ile en başarılı dönemini yaşarken yeni bir açılımı dillendirmek bile ihanettir."

16 Ağustos 2019 Cuma 15:26
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı'ndan sert tepki: Açılımı dillendirmek bile ihanettir

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Devletimiz terör ile en başarılı dönemini yaşarken yeni bir açılımı dillendirmek bile ihanettir" diyen Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Gazi LokmanAylar, "Seçim sürecinde yaşanan aymazlıklar üzerinden 'yeniden açılım' sözleriyle gündem oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki vatan kahramanları olarak bu ihanete asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kahraman ordumuzun moralini bozmak istiyorlar'

'Yeniden açılım' söylemi talimatının Pensilvanya'dan verildiğini söyleyen Gazi Aylar şöyle konuştu:

"Devletimizin başarılı operasyonlarına gölge düşürüp kahraman ordumuzun moralini bozmayı hedefliyorlar. Barışın tesis edilmesi için savaşın olması lazım. Türkiye Coğrafyası'nda bir savaş yok.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaptığı bir savaş değil bölünmez bütünlüğüne kast eden hain terör örgütlerine karşı haklı mücadeledir."

'Bu ülkenin Kürt sorunu değil, terör sorunu var'

Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vatan için bedel ödeyen kahramanlar olarak devlet büyüklerimizden isteğimiz İmralı canisinin artık muhatap alınmamasıdır. Bu tür olaylar en çok biz gazileri ve şehit ailelerini üzmektedir. Devletimiz her gün başarılı operasyonlara imza atarken terör örgütlerine en büyük destek yurt dışından geliyor. Tüm vatan hainleri, terör destekçileri ve terör sevicileri bilsinler ki bu ülkenin hiçbir zaman Kürt sorunu olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu ülkenin terör sorunu var. Bu sorun er ya da geç çözüme kavuşacak. Çözüm yolu da görüşmeler ve mutabakat değil her alanda mücadele etmektir. Dağdaki hainler itlaf edilirken adliye saraylarına, üniversite kürsülerine, devlet kademelerine sızmış kripto hainler ve terör seviciler de temizlenmelidir."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:26
  1. Ankara
  2. Pensilvanya
  3. Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar
  4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
  5. Terörle Mücadele
  6. çözüm süreci

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  • HayretHayret43 dk önce
    Eski açılımı da ve onu yapanlarında eleştirmek gerekir kanaatindeyim

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