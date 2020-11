Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs: - "Maddi ve manevi desteklerimiz ile her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizin, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin yakınlarının yanındayız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" - "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarımıza aylık 1000'er lira olmak üzere 7 kere toplamda 20,8 milyon lira nakdi destek sağlanmıştır" - "Desteklerimiz sadece salgın dönemi değil, sonrasında da devam edecek"