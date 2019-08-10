0553 313 94 23

"Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir"

DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler:- "Şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:15
"Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, "Şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Terziler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelecek dönemde sağlık turizmini Türkiye'de markalaştıracakları açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Terziler, "Özellikle şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde çok önemli bir ülke olduğunu ve özellikle de son 5 yıldır ciddi bir yukarı ivmenin olduğunu kaydederek, Bakanlığın markalaşma yönünde atacağı adımların büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Devletin stratejik bir planla devreye girmesiyle Türkiye'nin önünün daha da açılacağını ifade eden Terziler, bu konuda özellikle şehir hastanelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Terziler, şunlara dikkati çekti:

"Sağlık Bakanımızın da özel sektörde birtakım kalite programlarını uygulatıp bunların takibinin yapılacağını düşünüyorum. Bu hepimiz için bir fırsattır. Dünyada şu anda sağlık turizminin yüzde 62’sini saç ekimi ve estetik cerrahi oluşturuyor. Türkiye'nin dünya sağlık pastasından saç ekim ve estetik konusunda aldığı pay 1 milyar doları geçti ve bu konuda ülke olarak çok iyiyiz. Ancak piyasada maalesef saç ekim konusunda son dönemde merdiven altı ve kayıt dışı işlemler artmaya başladı. Son derece kalitesiz işlemlerin yapıldığı bu noktalar ele alınıp tertemiz ve kaliteli bir yapı oluşturulursa, 1990 sonrası Laleli’de yaşadığımız gibi bir hüsrana uğramayız. Bu konuda özellikle yetkilileri ciddiyetle uyarıyorum."

Terziler, Türkiye'nin saç ekimi ve estetik yanında dünyada çok zor bir şekilde yapılan böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakilleri gibi genel hastanecilik hizmetlerinde de çok iyi bir durumda olduğuna işaret etti.

Sağlık turizminde hasta deneyimlerinin çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin fiyat/kalite dengesi ve üstün hizmeti sayesinde güçlü referanslar elde ettiğini anlatan Terziler, ancak olumsuz haberlerin de hızlı yayıldığına vurgu yaptı.

Terziler, "Dünya insanı herhangi bir sektöre veya ülkeye bir kere küstüğü zaman geri dönmesi çok zor oluyor. Müşteri nazlıdır. Bu konuda hızlı, ciddi ve kalıcı adımlar atılırsa Türkiye’nin 10 yıl içinde artan bir ivme ile sağlık turizminde en üst seviyelere ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:15
  1. DEİK
  2. Servet Terziler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    1. Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    2. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    3. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    4. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    5. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    6. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    7. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    8. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    9. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    10. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    11. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    12. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    13. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    14. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    17. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    19. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    20. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    21. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    22. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    23. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    24. Kurban Bayramı sofralarının..
    25. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    26. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    27. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    28. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    29. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    30. Polisten kurban pazarında sahte para..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz