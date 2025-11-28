  • İSTANBUL
Teknoloji

Türkiye savunma sanayisi mini İHA'larda destan yazıyor

Türkiye savunma sanayisi mini İHA'larda destan yazıyor

Baykar’ın duyurduğu yeni sabit kanat kamikaze İHA SKYDAGGER TOYCA 05 ve KALKAN DİHA’dan yapılan hava bırakma testi, Türkiye’nin FPV kamikaze ve sürü İHA konseptinde yeni bir sayfa açtı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları ve kullanım konseptlerine yenileri ekleniyor.

Gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak geçen yıl faaliyete başlayan ve farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan SkyDagger, döner kanatlı ürünlerini bu kez sabit kanat çözümle çeşitlendirdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni kamikaze sürü İHA'sı SKYDAGGER TOYCA 05'i duyurdu.

Paylaşımda yer alan videoda, katapulttan fırlatılan sabit kanat İHA SKYDAGGER TOYCA 05, agresif manevralarıyla dikkati çekti.

SKYDAGGER TOYCA 05, 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı, mesh sürü haberleşme, anti-jamming koruma, FPV veya tam otonom uçuş gibi özelliklerle görev yapacak.

Skydagger, sabit kanat İHA'dan yılda 30 binden fazla üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İHA'dan kamikaze bırakıldı

Skydagger ise Türk savunma sanayisi açısından önemli bir havadan fırlatma konsepti testine ilişkin görüntüyü paylaştı.

Testte, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan (DİHA) Skydagger 7 FPV kamikaze dronu başarıyla bırakıldı.

Böylece iki farklı İHA sistemi entegre bir şekilde görev icra etmiş oldu.

Bayraktar Kalkan DİHA, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra bu testteki gibi, daha küçük mühimmat veya kamikaze dronları havadan fırlatmak için bir platform olarak kullanılabiliyor. Bu sayede fırlatılan dronun menzili ve görev süresi önemli ölçüde artıyor.

