Trump’tan ABD’ye: Yaşlı, yorgun uykusuz ve mor! ABD lideri Trump çirkinsin deyip tepki gösterdi...

Trump, New York Times’ta yayınlanan ve ‘ikinci döneminde halkın karşısına daha az çıktığı’ iddia edilen haber sebebiyle muhabir Katie Rogers’ı hedef aldı.

Haberde, Trump’ın 80 yaşında olması sebebiyle enerjisinin azaldığına da dikkat çekilmesi üzerine ABD Başkanı, sosyal medya platformu Truth Social’da yazdığı mesajda gazeteye sert eleştirilerde bulundu.

Yaşına rağmen enerjisinin yerinde olduğunu vurgulayan Trump, "Hayatımda hiç bu kadar çok çalışmamıştım" dedi.

The New York Times'ta yayınlanan habere: ABD LİDERİ “İÇTEN DE DIŞTAN DA ÇİRKİN” DEDİ!

Guardian’ın haberine göre, ABD Başkanı gazetedeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Bu ucuz gazete halkın düşmanıdır. Haberin yazarı Katie Rogers yalnızca hakkımda kötü şeyler yazmakla görevlendirilmiş, içten de dıştan da çirkin, üçüncü sınıf bir muhabir.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bir gün yaşlanıp enerji kaybı yaşamasının ‘herkes gibi’ mümkün olduğunu kabul etse de bunun ‘bugün olmadığını’ söyleyerek, yakın zamanda ‘kusursuz bir fizik muayeneden ve kapsamlı bir bilişsel testten başarıyla geçtiğini’ öne sürdü.

New York Times'ın sözcüsü X'te yaptığı açıklamada "Times'ın haberleri doğru ve birinci elden gerçeklerin aktarılmasına dayanıyor" ifadelerine yer verdi.

Trump geçtiğimiz hafta da, Jeffrey Epstein’la ilişkisine dair sorular yönelten bir Bloomberg muhabirine Air Force One’da ‘Sessiz ol domuzcuk’ diyerek tepki göstermiş ve eleştiri toplamıştı.