Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışları, siyasetin ezberini bozdu.

Yıllar önce Erzurum meydanında yağlı urgan fırlatan Bahçeli’nin bugün “Tecrit kalksın, gerekirse İmralı’ya gidilsin” demesi, muhalefette de iktidar çevrelerinde de tartışmalara neden oldu.

Peki gerçekten ne oluyor?

Devlet, Öcalan’ın ayağına mı gidiyor?

Bahçeli’nin bu sözlerini hangi gerçeğin üzerine oturtuyor?

Ankara’nın perde arkasında nasıl bir hesap var?

Bu sorunun cevabına ulaşmak için, iç siyasetin ötesine taşan, bölgesel dengelerin tam ortasına oturan büyük tabloya bakmayı gerektiriyor.

Türkiye-İsrail Gerilimi

İsrail, Gazze’de başlattığı insanlık dışı operasyonun ardından bölgeye dönük saldırgan stratejisini genişletti.

Arz-ı Mev’ud haritası yeniden masada.

Bu harita yalnızca Filistin’i değil, Suriye, Irak ve Türkiye’nin güneyini ilgilendiriyor.

ABD’nin YPG’ye açıktan verdiği destek, Suriye’nin kuzeyinde kukla bir garnizon kurma çabası, Türkiye’yi sıcak çatışma ihtimalinin eşiğine getirmiş durumda.

Türkiye’de her ile sığınaklar yapılması talimatı,

İç cepheyi güçlendirme söylemleri,

Olası çıkacak Türkiye-İsrail savaşı tehlikesinin Devlet tarafından görüldüğünün bir göstergesidir.

İşte Bahçeli’nin sözleri tam bu küresel gerilimin göbeğine oturuyor.

Devlet İmralı’ya Taviz İçin Gitmiyor; YPG’Yİ ÇÖKERTMEK İçin Gidiyor

Son günlerde çokça dile getirilen bir eleştiri var:

“Devlet Öcalan’ın ayağına mı gidiyor?”

Bu değerlendirme hem sığ, hem eksik, hem de devlet aklıyla bağdaşmıyor.

Çünkü devletin İmralı’ya heyet göndermesiyle Öcalan’a statü ve güç kazandırmak,

Öcalan’ın YPG üzerindeki nüfuzunu devreye sokarak ABD-İsrail hattının kurduğu yapıyı dağıtmaktır.

Bugün YPG ne Kandil’e bağlı, ne HDP’ye bakıyor, ne de PKK’nın klasik karar mekanizmalarına itaat ediyor.

YPG’nin kumanda merkezi Washington ve Tel Aviv’dir.

Türkiye’nin güneyine örülen duvar da bu ortak üretimdir.

Bu nedenle Ankara, örgütü içeriden çökertebilecek tek otoriteyi —Öcalan’ı— yeniden devreye alarak YPG’nin ipini koparmayı hedefliyor.

Bu, bir çözüm süreci değil;

Bu bir çökertme sürecidir.

PKK–YPG–DEM Hattını Koparma Stratejisi

Bahçeli’nin çıkışının arka planında üç katmanlı bir plan var:

1- YPG’nin ABD-İsrail kontrolünden koparılması,

2- PKK’nın Kandil merkezli yapısının içeriden parçalanması,

3- DEM Parti’nin YPG ile örgütsel bağlarının zayıflatılması.

Bu üç hedef de Öcalan’ın örgüt içindeki kalan son etkisinin kullanılmasıyla mümkündür.

Yani Devletin İmralı’ya heyet göndermesi; Öcalan’ı büyütmeye değil,

Örgütü küçültmeye çalışmasıdır.

Kürt Halkına Verilen Stratejik Mesaj

Türkiye’nin Suriye içerisinde yer alan YPG’yi silahlı gücü ile etkisiz hale getirmesi sadece birkaç saatlik bir meseledir.

