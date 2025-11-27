Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan bir grup, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bir kafeye gitti. İşletme sahibi verilen ilk siparişlerin ardından uzun süre oturan müşterilerine tepki göstererek kafeden ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ve grup arasında tartışma çıktı. 'Mekan sahibi benim, seni de kovuyorum' diyerek müşterilerini kovan iş yeri sahibi bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme sahibinin 'Kime şikayet ederseniz edin' sözlerinin de duyulduğu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine dün öğle saatlerinde kafeye giden ekipler, iş yerini mühürledi.

KOMŞUSU TERBİYESİZİ BİR MELEK İLAN ETMEDİ

İş yeri sahibinin komşusu ise terbiyesiz işletmeciye sahip çıktı. Komşu esnaf Mihrinur Kartal orada olmamasına rağmen yaşananları şöyle anlattı: “Biz hem çok eski komşuyuz, yıllardır tanışıyoruz hem de zaten dükkanlarımız karşılıklı. Ailece sürekli gelip gittiğimiz, oturduğumuz bir mekan. Normalde de çok sakin bir insandır. Olayın olduğu gün dükkan açıktı ama ben burada değildim. Sonrasında ben de diğer esnaf arkadaşlarımdan ve haberlerden gördüm. 20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor. Mekan zaten daha bohem, butik kafe tarzı bir mekan olduğu için 50- 60 kişi kaldırabilecek bir mekan değil. Ona rağmen oturuyorsunuz, çay kahve içiyorsunuz.

En sonunda bir kadın kendi kendine dönüp kötülemeye, beğenmediğini söylemeye başlıyor. Diğer müşteriler de rahatsız olunca, Sait Bey de haklı olarak 'Lütfen dışarıya çıkar mısınız?' diyor. Oraya gelen velilerden bir tanesi görüntüyü kırpıp kırpıp paylaşmış, video da tam değil. Video paylaşılmadan önce Sait abi, hem o öğretmenle hem de veliyle de konuşuyor. Durum çözülüyor ve helalleşiliyor ama bunun üstüne, buna rağmen video paylaşılmaya devam ediliyor. Hanımefendi biraz da bile bile yapmış bence."

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldiğini ifade eden Kartal, “Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldi. Bir yarım saat, bir saatlik konuşma gerçekleştirildi. Sonrasında mekan mühürlendi. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim, videoda lanse edildiği kadar sinirli ya da terbiyesiz bir insan olsaydı, gelen zabıta ekiplerine de sorun çıkartırdı. Gayet sakin bir şekilde mekanını topladı, kapattı ve çıktı" diye konuştu.