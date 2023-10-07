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Teknoloji Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım
Teknoloji

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:50:00 -
Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları ABD'yi net bir şekilde rahatsız ediyor. Bu nedenle harekete geçen ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den de bir savunma sanayii şirketin aralarında bulunduğu şirketlere yaptırım kararı aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın askeri sanayisine verdikleri destek gerekçesiyle Türkiye’den de bir şirketin aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete ihracat kısıtlaması kararı aldı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, 42 Çinli şirketin yanı sıra, Finlandiya, Almanya, Hindistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’den toplamda yedi şirkete ihracat kontrolü uygulanacak.

Listeye alınan şirketlere, ABD menşeli entegre devrelerin satışı kısıtlanacak.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Matthew Axelrod dün yaptığı açıklamada, bu kararla açık bir mesaj verdiklerini, Rus savunma sektörüne ABD menşeli teknoloji tedarik edenleri öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini söyledi.

Çin, ABD’nin kararını “ekonomik baskı ve tek taraflı zorbalık” olarak nitelendirdi.
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