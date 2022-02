Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Türkiye savaşta arabulucu mu olacak? Türkiye’nin savaş için tutumu ne Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizmek istedim. Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde, her hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog ile çözme teklifi yaptık. Arabuluculuk çağrısında bulunduk. Barış ve istikrarın temini için diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük. Sürdürüyorz. Maalesef sonunda korkulan oldu ve 24 Şubat’ta silahlar patladı.

NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere her platformda ülkemizin bu duruma bakış açısını söylemeye devam ediyoruz. Ukrayna'daki 20 binden fazla vatandaşımıza ikazımızı yaptık. 22 Şubatta özellikle Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduk. Bugüne kadar beş bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.

Montrö Sözleşmesinin Boğazlardaki gemi trafiği üzerinde bize verdiği yetkileri krizi önlemek için kullanacağız. Toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz. Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.