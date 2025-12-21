Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha

HABER MERKEZİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün “Ankara’nın yiğit evladı” diyerek teşekkür ettiği ve kendisi de avukat olan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, sıra yargı kararlarını uygulamaya gelince hukuk tanımıyor. İçişleri Bakanlığı, daha önce “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından soruşturma izni verdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş ile 38 meclis üyesi hakkında bu defa da mahkeme kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle soruşturma izni verdi. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde 90 hektarlık bir alanda yüksek yoğunluklu inşaat izni veren imar planı değişikliği mahkeme tarafından 2021 ve 2022 yılında birden fazla kez hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği halde Yavaş’ın yargı kararlarını keyfi olarak uygulamadığı ortaya çıktı. Belediye Meclisi eski haklara dönme yönünde karar alsa bile, halkın temsilcilerinin iradesini yok sayan Yavaş’ın, alınan kararları veto ederek veya mahkeme kararlarını başka yollarla uygulamayarak adeta “derebeyi” gibi başına buyruk davrandığı öğrenildi. Suat Efe adlı vatandaşın şikayetini değerlendiren İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 21 Ekim 2025 tarihli karardav Yavaş ve karar için oy kullanan 38 meclis üyesi hakkında, mahkeme kararlarını gereği gibi uygulamadıkları, görevlerini ihmal ettikleri ve vatandaşın mağduriyetine sebep oldukları gerekçesiyle “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verdi.

MAHKEME KARARINI UYGULANMADI

Mahkeme kararlarının uygulanmaması, zincirleme bir mağduriyete yol açtı. Hak sahibi inşaat şirketinin yargıya başvurmasına neden olan süreçte, alacaklarını tahsil edemeyen firma faaliyetlerini sürdüremez hale gelirken, çok sayıda hak sahibi de bekleyişe mahkûm edildi. Mahkeme kararlarının hayata geçirilmemesi, projelerin durmasına ve hukuki belirsizliğin yıllarca sürmesine neden oldu. Süreç, ABB Meclisi’nin İncek’teki 90 hektarlık alanda yapılaşma koşullarını değiştirmesiyle başladı. Bu değişiklik, mahkeme tarafından “hukuka aykırı” bulunarak iptal edildi. Mahkeme, plan değişikliğinin teknik ve objektif gerekçelerle yapılmadığını vurguladı ve belediyeden yasalara uygun yeni bir işlem yapmasını istedi. Belediye yönetimi, mahkemenin bu açık hükmüne rağmen yasalara uygun düzenlemeyi yapmadı. Aksine, 2020 yılında alınan meclis kararıyla, daha önce tanınmış olan imar haklarında geriye gidilerek, hak sahibi vatandaş ve şirketlerin mağduriyeti daha da derinleştirildi. Bu karar da mahkeme tarafından “mahkeme emrine aykırı” bulunarak iptal edildi.

MAHKEMEYİ YAVAŞ VETO ETTİ

2022 yılında meclis, mahkeme kararlarına uygun şekilde eski imar haklarını iade etmeyi kabul etti. Ancak Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararı veto etti. Vetonun ardından meclis, dosyayı İmar Dairesi’ne iade ederek süreci tamamen tıkadı ve mahkeme kararları bir kez daha uygulanmadı. Bölgede yatırım yapan ve daha önce kendisine tanınmış imar haklarına dayanan bir yatırımcı, bu süreçte ciddi mali zarara uğradı. İmar haklarının değişmesi ve belirsizleşmesi nedeniyle projelerini tamamlayamayan ve alacaklarını tahsil edemeyen firma, son çare olarak İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulundu.

Konu, Suat Efe adlı mağdur vatandaşın şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı’na taşındı. Bakanlık yaptığı incelemede, Mansur Yavaş ve meclis üyelerinin: Mahkeme kararlarını kasıtlı olarak uygulamadıklarını, Hukuki ve teknik hiçbir gerekçe göstermeden, vatandaşların haklarını ihlal ettiklerini, Görevlerini gereği gibi yapmayarak veya geciktirerek hak sahiplerinin mağduriyetine neden olduklarını tespit etti. Bakanlık kararında, “görevi kötüye kullanma” ve “mahkeme kararlarına riayet etmeme” ifadeleri dikkat çekti. Karar metninde, belediye yönetiminin “mahkeme kararının icaplarına uygun olarak 90 hektarlık kısımda eski karara dönülmesi gerekirken” bunu yapmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER

Ankara büyükşehir belediye meclisinin 2020/312 sayılı meclis kararının alındığı toplantıya katılarak oy kullanan ve haklarında soruşturma izni verilen meclis üyelerinin isimleri şöyle; Adem Barış Aşkın, Ali Turgut, Alper Taşdelen, Berkay Gökçınar, Cem Şahin, Coşkun Torun, Ercan Şimşek, Ertan Işık, Fetih Yaşar, Haydar Demir, Hüseyin Çakmak, Hüseyin Özcan, Köksal Ünal, Lale Bektaş, Muzaffer Kara, Müslüm Tekin, Naki Demir, Ömer Koçak, Sait Atalay, Selami Ovacık, Selim Kaptanoğlu, Sercan Cığğın, Serdar Kendir, Servet Akman, Sinan Daştan, Seyfullah Kaplan, Yaşar Neslihanoğlu, Adnan Beker, Adnan Sezgin, Ali Ünal, Atilla Çelik, Atilla Atalay, Ayhan Yağcı, İdris Eryücel, Mustafa Eski, Ramazan Kılıç, Selim Çırpanoğlu ve Hayrettin Çetin.