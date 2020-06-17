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Spor

Türkiye Satranç Federasyonu Takımı, Akdeniz Takım Oyunları'nda birinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:25:53 -
Türkiye Satranç Federasyonu Takımı, Akdeniz Takım Oyunları'nda birinci oldu

ANKARA (AA) - Akdeniz Satranç Birliği ve Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından "Koronavirüsü mat et" projesi kapsamında çevrim içi düzenlenen Akdeniz Takım Oyunları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 3 hafta süren final turnuvaları sonucunda TSF Satranç Takımı, "Bullet" kategorisinde şampiyon oldu.

"Bullet" kategorisinde Kosova, Yunanistan, Mısır, Karadağ, Cezayir, Suriye, Lübnan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile mücadele eden TSF takımı, 3 bin 319 puan toplayarak ilk sırada yer aldı.

Yunanistan, 2 bin 991 puanla ikinciliği, 2 bin 950 puan toplayan Kosova ise üçüncülüğü elde etti.


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