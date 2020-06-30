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Spor

Türkiye Satranç Federasyonu koronavirüs salgını süreci için rehber hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:38:27 -
Türkiye Satranç Federasyonu koronavirüs salgını süreci için rehber hazırladı

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), eğitim merkezlerinin çalışma prensiplerini belirleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını rehberi hazırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kovid-19 Çalışma Prensipleri Komisyonu" tarafından yeni normalleşme sürecinde hazırlanan rehberde, 31 Temmuz'a kadar yüz yüze faaliyetlerin düzenlenmemesi kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, satranç eğitim merkezleri için yayımlanmış rehber doğrultusunda faaliyetlere devam edileceği ve TSF tarafından yeni bir rehber yayımlanıncaya kadar, çalışmaların bu önerilere uygun şekilde yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Kovid-19 salgınının dünya ve Türkiye’deki etkilerine bağlı olarak, TSF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ve önerilerin güncelleneceği de vurgulandı.




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