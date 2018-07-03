Türkiye sallandı! İki ilimizde korkutan depremler
Deprem kuşağı üstünde bulunan ülkemizde, Kahramanmaraş ve Çorum'da iki ayrı deprem meydana geldi.03 Temmuz 2018 Salı 17:06
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
ÇORUMDA 3.8 ŞİDDETİNDE
Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.6 klometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
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