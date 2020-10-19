  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye S-400'leri ateşledi, Yunanistan harekete geçti
Dünya

Türkiye S-400'leri ateşledi, Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerini başarıyla test etmesinin ardından, Yunanistan harekete geçti. Yunan basını, Atina'nın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:20:00 -
Türkiye S-400'leri ateşledi, Yunanistan harekete geçti

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan'ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

7 yıl aradan sonra test edilecek

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300'lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013'te Girit adasının Hanya'da bulunan NATO'nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300'ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan'a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Selanik ve Girit SUDA'yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Amerika ve Avrupa nedense onların S-300'lere ses çıkarmaz.Böyle ... bunlar....
  • Yanıtla

serdar

HAMDOLSUN REİSİM SAYESİNDE HERŞEYİMİZ VAR IPHONE 11 İMDE VAR İNCEK PRESTİGE DE EVİMDE VAR ALTIMDA RANGE ROVER 2019 SUV DA VAR.ÇALIŞIYORUZ BİNİYORUZ ALLAH REİSİMDEN RAZI OLSUN .ÇALIŞIN BİNİN CAAAHAAAPELİLER GİBİ YATMAYIN AĞLAŞMAYIN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum
Ekonomi

Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum

Dünyanın gözü Türkiye'nin Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervine çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve..
Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi
Ekonomi

Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi

Türkiye tarafından yapılan İHA ve SİHA'ların Libya, İdlib, Suriye ve Azerbaycan coğrafyasındaki başarısı hakkında yorum yapan emekli asker v..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay