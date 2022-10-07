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Gündem 'Türkiye Rusya'yı reddetti' iddiası! Dünyaya duyurdular
Gündem

'Türkiye Rusya'yı reddetti' iddiası! Dünyaya duyurdular

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın üçüncü Türkiye'den 200 bin kurşun geçirmez yelek ve 500 bin kışlık kıyafet sipariş etme adımının Ankara tarafından reddedildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:05:00 -
'Türkiye Rusya'yı reddetti' iddiası! Dünyaya duyurdular

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oleksii Reznikov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın olası düşman eylemleri için uygun planlar hazırladığını söyledi.

Rus güçlerinin, sahada "başarısız" olduğunu savunan Reznikov, "Rejim artık buna dayanamayacak, yeni bir rejim gelecek, Rusya'da mükemmel bir fırtına olacak" dedi.

Reznikov, ülkesinin, ortaklarının desteğiyle "karşı taarruz operasyonlarına" devam edeceğini ve kış hazırlıklarını "hızlandıracaklarını" dile getirdi.

Reznikov ayrıca, Rusya'nın üçüncü ülkeler aracılığıyla Türkiye'den 200 bin kurşun geçirmez yelek ve 500 bin kışlık kıyafet sipariş etmeye çalıştığını, ancak bunun Türkiye tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

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