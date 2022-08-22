Türkiye Rusya'dan alıyor! Rekor düzeyde artış... Ruslar şaşırdı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından beri bu ülkeden petrol ithalatına hız veren ülkeler arasında Türkiye'nn de olduğu bildirildi. Reuters'e göre, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, Rusya'dan ham petrol ithalatını günde 200 bin varilin üzerine çıkardı.



Refinitiv verilerine dayanıkan haberde, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %104 daha fazla olduğu bildirildi.



Buna göre bu alımının büyük bölümünü günde yaklaşık 111 bin varil ile Tüpraş yapıyor. Geçen yıl aynı dönemde Tüpraş'ın alımı 45 bin varildi.



Azeri SOCAR'ın kontrolündeki STAR rafinerisi de günde ortalama 90 bin varil alıyor. 2021'de aynı dönem için alım miktarı 48 bin varildi.



Uzmanlar, Türkiye'nin Rus petrolü alımları aynı hızda devam ederse, 2019'da kaydedilen günlük 209 bin varil rekorunun kırılacağı gçrüşünde.



Ancak 5 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) ambargosunun yürürlüğe girmesinden sonra Türk rafinerilerinin alım hacimlerini koruyabilmelerinin kuşkulu olduğu yorumu da yapılıyor.



Uluslararası Enerji Ajansı, Rus petrolünün ABD, İngiltere, AB ülkeleri, Güney Kore'ye arzının günde 2,2 milyon varil azaldığını, ancak bu ihracatın üçte ikisinin başta Çin, Hindistan olmak üzere diğer ülkelere yönlendirildiğini bildirdi.